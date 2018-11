WITHIN TEMPTATION verschiebt das kommende Album, neues Video

Leider wohl doch nicht neuer holländischer Symphonic Metal unterm Weihnachtsbaum. Das kommende Album "Resist" wurde vom 14. Dezember 2018 auf den 1. Februar 2019 verschoben. Die Band nennt Probleme bei der Produktion als Grund und hat das Lied 'Firelight', in dem der Belgier Jasper Steverlinck zu hören ist, als Single veröffentlicht. Dazu sagt Frontfrau Van Adel: "Ursprünglich schrieb ich den Song für mein Soloprojekt MY INDIGO. Doch damals fühlte er sich dafür zu dunkel an. Trotzdem war und ist er immer noch einer meiner Lieblingssongs, erst recht, seit Jasper ihn mit mir singt. Er ist einer der besten Alternative Rocksänger der Welt. Er ist Belgiens bestgehütestes Geheimnis!"

Ein weiteres Lied gibt es auch als Video, nämlich 'Raise Your Banner', bei dem IN FLAMES-Sänger Anders Fridén mit von der Partie ist: Youtube.

Die Band kommentiert: "Wir fühlten uns mit In Flames schon immer verbunden. Ich glaube, weil wir beide die gleichen musikalischen Wurzeln haben. Wir sind sehr dankbar, dass er diesen Song so enthusiastisch aufgenommen und auf eine andere Ebene gebracht hat. 'Raise Your Banner' ist eine Ode an die Tapferen. Für die, die gegen Tyrannei, Unterdrückung und Diskriminierung aufstehen. Eine Hymne für die, die heute immer noch den Mut haben, an den Barrikaden zu stehen und ihrer Meinung eine Stimme zu geben."

Bereits zuvor gab es das Lied 'The Reckoning' als Video: Youtube.

Übrigens sind die Niederländer bald auf Tour:

19.11.2018 Köln - Palladium

08.12.2018 Berlin - Columbiahalle (ausverkauft!)

09.12.2018 Hamburg - Mehr! Theater (ausverkauft!)

16.12.2018 Ludwigsburg - MHP Arena

17.12.2018 München - Zenith

18.12.2018 Frankfurt - Jahrhunderthalle