Im Juni 2018 veröffentlichten die deutschen Power-Metaller WOLFEN ihr Album "Rise Of The Lycans" via PURE STEEL RECORDS als CD, Vinyl und Download. Nun haben die Männer zu 'Forgotten Dreams' ein Video veröffentlicht. Youtube.

