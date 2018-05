WOLFEN lässt erste Single hören

"Genetic Sleepers", das sechste Album der deutschen Thrasher, wird am 22. Juni veröffentlicht werden, aber über Soundcloud ist bereits das Lied 'Rise Of The Lycans' zu hören: Soundcloud. Ist aber doch eher Power Metal als Thrash. Haben sich wohl ein wenig weiter entwickelt seitdem ich das letzte Mal etwas von ihnen gehört habe.

Quelle: Pure Steel Redakteur: Frank Jaeger Tags: wolfen genetic sleepers rise of the lycans