WOLFHEART: Zeit für Videos, aber eines davon ist nichts für schwache Nerven; Toudaten

Am 28. September wird das neue Album "Constellation Of The Black Light" über Napalm erscheinen, doch wir müssen nicht die Katze im Sack kaufen. Zuerst einmal gibt es bereits ein Video zu dem Lied 'Breakwater': Youtube.

Seit kurzem gibt es auch noch ein Video zu dem Lied 'The Saw', das allerdings hat es in sich: Youtube.

Das Album wird es als Digi-Pack-CD, schwarzes Vinyl und goldenes Vinyl geben und kann im Napalm Store bereits vorbestellt werden. Das Album enthält folgende Songs:

Everlasting Fall

Breakwater

The Saw

Forge With Fire

Defender

Warfare

Valkyrie

Im November wird WOLHEART dann auch auf Tour kommen zusammen mit OMNIUM GATHERUM und NOTHGARD:

07.11.18 DE - Munich / Backstage

08.11.18 DE - Hamburg / Kaiserkeller

09.11.18 DE - Berlin / Bi Nuu

10.11.18 DE - Stuttgart / ClubCANN

11.11.18 CZ - Prague / Nova Chmelnice

12.11.18 HU - Budapest / Dürer Kert 041

13.11.18 AT - Vienna / Szene

15.11.18 DE - Essen / Turock

16.11.18 UK - London / The Dome

17.11.18 NL - Rotterdam / Baroeg

18.11.18 BE - Vosselaar / Biebop

19.11.18 FR - Paris / Le Petit Bain

21.11.18 ES - Madrid / Copérnico

22.11.18 ES - Barcelona / Bóveda

23.11.18 FR - Lyon / MJC O Totem

24.11.18 CH - Lucerne / Schüür

25.11.18 DE - Trier / Mergener Hof