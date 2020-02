WOLFPAKK und der eine Tag im Studio mit Fernando Garcia

Am 24. Januar veröffentlichte WOLFPAKK bereits ihr fünftes Album mit dem Titel "Nature Strikes Back", bei welchem sie sich bekanntermaßen wieder jede Menge an internationalen Hard Rock und Heavy Metal Größen mit ins Boot holten. Im aktuellen Video 'One Day' gibt es beispielsweise Fernando Garcia (ex-VICTORY) am Mikrofon zu sehen und zu hören. YouTube.





