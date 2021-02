WOLVENNEST : Neues Video 'Swear to Fire' online gestellt

Das Label Ván Records hat heute das Video zu 'Swear To Fire' von WOLVENNEST offenbart. Das Lied wird auf dem neuen Album 'Temple' zu finden sein, welches am 05.03.2021 veröffentlicht wird. Sowohl WOLVENNEST als auch THE NEST sind im Line Up von ROADBURN REDUX enthalten, welches vom 16.-18.04.2021 stattfinden wird. THE NEST ist eine Kollaboration zwischen Mitgliedern von WOLVENNEST und noch unbekannten Gastmusikern.

