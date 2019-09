WOODHAWK kündigt neues Album an

Am 1. November soll das neue Album "Violent Nature" der Riffrocker WOODHAWK aus Kanada erscheinen, dessen Trackliste wie folgt aussieht:



1. Snake In The Grass (4:46)

2. Weightless Light (3:38)

3. Dry Blood (4:30)

4. Heartstopper (4:40)

5. Old Silence (4:46)

6. Clear The Air (5:32)

7. Violent Nature (5:31)

8. As A Friend (4:31)

9. Our Greatest Weakness (6:57)



Probehören kann man schon mal 'Weightless Light' als Audioclip vei YouTube.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: woodhawk violent nature weightless light