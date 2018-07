WRETCH: Album Re-Release Ende Juli

Das ursprünglich auf Auburn Records erschienene Werk "Reborn" aus dem Jhr 2006 wird am 27. Juli über Pure Steel neu veröffentlicht werden. Hier ist die Trackliste;

1. Mental Wars

2. Cry For The Young

3. Life

4. Reborn

5. Eyes Of Fate

6. The Winners

7. Skin To Skin

8. I Am Storm

9. Nothing

10. Touch Like Thunder

11. 'Til Death Do You Part

12. The Conflict (Bonustrack)

Aufmerksame Leser werden das Zauberwort "Bonustrack" gesehen haben. Ja, tatsächlich, diese Neuauflage enthält einen Song mehr als die Originalausgabe.