W.A.S.P. veröffentlicht ein neues Video

Die Ami-Metaller haben einen neuen Videoclip zum Stück 'Chainsaw Charlie' über Napalm Records veröffentlichen lassen. Es ist Teil der Neuveröffentlichung "ReIdolized (The Soundtrack to the Crimson Idol)", die natürlich mit dem bekannten Album ähnlichen Namens zu tun hat. Das Originalalbum erschein vor 25 Jahren und wurde letztes Jahr auf einer ausgedehnten Tournee extra abgefeiert. Jetzt hat W.A.S.P. das ganze Schaffen noch einmal zusammengefasst und wird es in mehreren Formaten ab dem 02.02.2018 zugänglich machen.

