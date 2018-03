W.A.S.P. hat im Januar 2018 das Album "Re-Idolized (The Soundtrack To The Crimson Idol)" veröffentlicht. Nun ist ein neuer Videoclip zum Stück 'Doctor Rockter' bei Napalm Records veröffentlicht worden.

Quelle: Napalm Records Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: wasp neues video neues album napalm records