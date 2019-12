Wacken Open Air 2020: Adventskalender bringt FIELDS OF THE NEPHILIM, GRAVE DIGGER und weiter Bands mit

Auch die Macher des Wacken Open Airs haben traditionell einen Online-Adventskalender, wo sich hinter jedem Türchen neue Bands verstecken.



Den Start machen heute:

GRAVE DIGGER

DEVIN TOWNSEND

UNLEASH THE ARCHERS

BOLASSA

VISIONS OF ATLANTIS

FIELDS OF THE NEPHILIM

NYTT LAND

SUICIDAL ANGELS

THE OTHER

WORMROT

AVATARIUM

ATTIC

MICHAEL MONROE

