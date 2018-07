Wacken Open Air: Top-Netz vor Ort. Für Alle.

Das "Wacken Open Air" wird in diesem Jahr noch digitaler. Schon seit Jahren bauen die Veranstalter das Glasfasernetz auf dem Gelände aus, nun ist dort das Surfen mit 1.5 Gbit möglich. Genutzt werden soll das Netz in erster Linie von Bands und Publikum, wie Veranstalter Thomas Jensen betont: "Kommunikation ist für mich ein Grundverständnis. Gute Kommunikation führt zu mehr Verständnis und dafür braucht es eben funktionierende Technik."



Schon vor einigen Wochen wurde das neue Netz mit einem Live-Auftritt der Hamburger MANTAR getestet, die ihre Verstärker aufs Feld stellten und den Gig per Live-Stream in HD in die Welt übertrugen. Operation gelungen.



Tickets gibt es fürs WOA, das vom 02. - 04. August stattfindet, auch noch. Kurzentschlossene können also noch zugreifen und dann vom Bericht live twittern.



