Wacken Winter Nights 2019: Bands

Vom 22. bis 24. Februar werden 2019 zum dritten Mal die Wacken Winter Nights stattfinden, ein Festival außerhalb der Festivalsaison, das ein Hauptaugenmerk auf "klassischen Mittelalterthemen mit Fantasy, Folk, Pagan, Viking, Rock & Metal und mehr" legt und neben der Musik unter anderem ein historisches Dorf und Lagerfeueratmosphäre bietet. Inklusive Camping. Man sollte vielleicht einen wirklich warmen Schlafsack mitbringen. Die Drei-Tages-Tickets kann man bereits für 89 Euro im Ticket Shop erwerben (ohne Camping, das muss im Vorverkauf separat bestellt werden). Bereits bestätigt sind folgende Bands, zu denen noch weitere hinzukommen werden:

APOCALYPSE ORCHESTRA, ARKONA, BANNKREIS, ELUVEITIE, EREB ALTOR, GRIMNER, HARPYIE, HEILUNG, HELSOTT, HOLLY LOOSE, HULDRE, KORPIKLAANI, MOONSORROW, SALTATIO MORTIS, SKILTRON, THE DREAD CREW OF ODDWOOD, THE O'REILLYS AND THE PADDYHATS, TROLLFEST, TROLLFAUST, TURISAS, SERENITY.