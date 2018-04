Wave Gotik Treffen Leipzig: Programm vom Heidnischen Dorf veröffentlicht

Die Macher des Heidnischen Dorfes haben vor kurzem das Programm zu Pfingsten vorgestellt.



Es sieht folgendermaßen aus:



Freitag 18. Mai

12:30 Uhr Donner & Doria- Heidenbühne

12:30 Uhr Neumentroll- Brunnenbühne

13:30 Uhr Gaukeley- Brunnenbühne

14:10 Uhr Fairytale- Heidenbühne

14:30 Uhr Herold Schlemihl- Brunnenbühne

15:50 Uhr Ingrimm- Heidenbühne

15:30 Uhr Jungfrauenversteigerung- Brunnenbühne

16:30 Uhr Donner & Doria- Brunnenbühne

17:30 Uhr Cesair- Heidenbühne

17:30 Uhr Gaukeley- Brunnenbühne

18:30 Uhr Neumentroll- Brunnenbühne

19:20 Uhr Rapalje - Heidenbühne

19:30 Uhr Herold Schlemihl- Brunnenbühne

20:30 Uhr Donner & Doria- Brunnenbühne

21:30 Uhr Neumentroll- Brunnenbühne

21:20 Uhr Eivør- Heidenbühne

22:30 Uhr Donner & Doria- Brunnenbühne

23:30 Uhr Flammen im Zwielicht- Feuerspektakel- Heidenbühne

23:30 Uhr Neumentroll- Brunnenbühne



Sonnabend 19.Mai

12:30 Uhr Donner & Doria- Brunnenbühne

12:30 Uhr Neumentroll- Heidenbühne

13:30 Uhr Gaukeley- Brunnenbühne

14:10 Uhr Traum'Èrleben- Heidenbühne

14:30 Uhr Lesung Christian Krumm „Träume, mein Lieber, sind niemals Schrott“- Brunnenbühne

15.50 Uhr Paddy & the Rats- Heidenbühne

15:30 Uhr Jungfrauenversteigerung- Brunnenbühne

16:30 Uhr Neumentroll- Brunnenbühne

17:30 Uhr Kaunan- Heidenbühne

17:30 Uhr Lesung Luci van Org - Die Geschichten vonYggdrasil- Brunnenbühne

18:30 Uhr Donner & Doria- Brunnenbühne

19:20 Uhr Hekate- Heidenbühne

19:30 Uhr Herold Schlemihl- Brunnenbühne

20:30 Uhr Donner & Doria- Brunnenbühne

21:30 Uhr Neumentroll- Brunnenbühne

21:20 Uhr Romantisches Nachtkonzert mit Qntal- Heidenbühne

22:30 Uhr Donner & Doria- Brunnenbühne

23:30 Uhr Neumentroll- Brunnenbühne

23:30 Uhr Flammen im Zwielicht- Feuerspektakel- Heidenbühne



Sonntag 20.Mai

12:30 Uhr Totus Gaudeo- Heidenbühne

12:30 Uhr Nachtwindheim- Brunnenbühne

13:30 Uhr Gaukeley- Brunnenbühne

14:10 Uhr Nytt Land- Heidenbühne

14.30 Uhr Lesung Axel Hildebrand - Aussen - Asgard- Brunnenbühne

15:50 Uhr Suld- Heidenbühne

15:30 Uhr Jungfrauenversteigerung- Brunnenbühne

16:30 Uhr Murkeley- Brunnenbühne

17:30 Uhr Nothgard- Heidenbühne

17:30 Uhr Lesung Isa Theobald -19- Brunnenbühne

18:30 Uhr Nachtwindheim- Brunnenbühne

19:20 Uhr Heidevolk- Heidenbühne

19:30 Uhr Murkeley- Brunnenbühne

20:30 Uhr Nachtwindheim- Brunnenbühne

21:30 Uhr Murkeley- Brunnenbühne

21:20 Uhr Schandmaul- Heidenbühne

22:30 Uhr Nachtwindheim- Brunnenbühne

23:30 Uhr Flammen im Zwielich-Feuerspektakel- Heidenbühne

23:30 Uhr Murkeley- Brunnenbühne



Montag 21.Mai

12:30 Uhr Nachtwindheim- Heidenbühne

12:30 Uhr Murkeley- Brunnenbühne

13.30 Uhr Nachtwindheim- Brunnenbühne

14:00 Uhr Vielle- Heidenbühne

14:30 Uhr Murkeley- Brunnenbühne

15:30 Uhr Surturs Lohe- Heidenbühne

15:30 Uhr Jungfrauenversteigerung- Brunnenbühne

16.30 Uhr Nachtwindheim- Brunnenbühne

17:10 Uhr Cantus Lunaris- Heidenbühne

17:30 Uhr Murkeley- Brunnenbühne

18:30 Uhr Nachtwindheim- Brunnenbühne

18:50 Uhr Heimataerde- Heidenbühne

19:30 Uhr Murkeley- Brunnenbühne

20:30 Uhr Ye Banished Privateers- Heidenbühne

20:30 Uhr Nachtwindheim- Brunnenbühne

22:30 Uhr Feuerschwanz- Heidenbühne



KULTHAUS



Geheimwissenschaftliche Vorträge und Präsentationen im Gewölbesaal des Torhaus Dölitz



Freitag

17 Uhr Was ist eigentlich Magie? Vorstellung und des Gesamtprogramms



Sonnabend

13 Uhr Vortrag: Who the hell was Aleister Crowley? & Buchpräsentation: Das LIBER AL VEL LEGIS als Sonderdruck für das WGT 2018

15 Uhr-18 Uhr Laetitia Mantis: Präsentation der Installation „Im Kulthaus“



Sonntag

13 Uhr - Der neue Abraxas Kalender Teil I, Teil II: praktische Anwendung / Orakel

15 Uhr - Meditative Reise zu Ehren von Nuit

17 Uhr - Current of Set: Setnacht (Ritual)



Montag

13 Uhr Lesung mit Georg Dehn: Das Buch Abramelin

15 Uhr Vortrag von Ivan Wojnikow: Freimaurerei und Magie)

Quelle: www.facebook.com/Yggdrasil-Agentur Redakteur: Swen Reuter Tags: heidnisches dorf 2018 wgt 2018 wave gotik treffen 2018 markkleeberg torhaus doelitz leipzig agra feuerschwanz heidevolk nothgard suld nytt land qntal hekate kaunan traum erleben paddy the rats eivr rapalje donner doria cesair