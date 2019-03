Das Plattenlabel Cold Meat Industry und das Unternehmen Death Disco Productions werden im September gemeinsam die Veranstaltung "Waves of Darkness on the Baltic Sea" zelebrieren. Das Festival wird auf der MS Romantika stattfinden. Das Schiff legt am Sonntag, den 14.09.2019 gegen 17: Uhr in Stockholm ab und wird am Montag gegen 10:30 Uhr zurück sein.



Folgende Bands werden dabei sein:

ROME

ORDO ROSARIUS EQULIBRIO (Release-Show zum neuen Album "Let´s Play"

OF THE WAND AND THE MOON

BRIGHTER DEATH NOW

IN SLAUGTHER NATIVES

PETER BJÄRGÖ

DARKWOOD

SEPHIROTH

SPIRITUAL FRONT

TRIARII

LAMIA VOX

TRIORE



Der Vorverkauf beginnt am Freitag, den 29.03.2019. Informationen zur MS Romantika gibt es auf der Homepage der Reederei.



