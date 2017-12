Way Of Darkness-Festival: DOWNFALL OF GAIA bestätigt

Noch eine ganze Weile hin, aber man kann ja nie wissen, wie weit die Leute schon ihre Konzertjahre planen. Deshalb hier der Hinweis auf das Way Of Darkness-Festival im sächsischen Lichtenfels am 05. und 06.10.2018, für das unter anderem die Bands SODOM, CLITEATER, DOWNFALL OF GAIA, EVIL INVADERS bereits die Teilnahme bestätigt haben.

Quelle: http://wayofdarkness.de/ Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: way of darkness sodom cliteater downfall of gaia evil invaders