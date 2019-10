Way Of Darkness -Festival 2019 steht vor der Tür

Genauer datiert wird es am 04.10.2019 und 05.10.2019 in der Stadthalle im sächsischen Lichtenfels stattfinden. Das Line Up kann sich sehen lassen, Kurzentschlossenen wird die Anfahrt und Teilnahme hiermit dringend empfohlen.

NILE, MARDUK, EXHORDER, DESERTED FEAR, ILLDISPOSED, ARTILLERY, DARKNESS, GRAVEYARD, CANCER, DAWN OF DISEASE, SULPHUR AEON uv.a.

2018 wurde das Way Of Darkness nach siebenjähriger Pause wiederbelebt und scheint seinen weg in die Kalender der Metalwelt gefunden zu haben.

