2018 wird es wieder das "Way Of Darkness"-Festival geben – neu aufgelegt von unseren Party.San-Freunden gemeinsam mit früheren Veranstaltern und präsentiert von POWERMETAL.de. Bereits bestätigt für die Lichtenfelser Stadthalle sind SODOM als Headliner. Außerdem werden DESASTER, EVIL INVADERS, CLITEATER, REVEL IN FLESH sowie WITCHBURNER nach Franken reisen, weitere Bands sind in Planung.

"Es wird wieder um Death, Thrash und Black Metal gehen – die volle Breitseit", lassen die Organisatoren wissen. Einst beehrten namhafte Bands wie MARDUK, KATAKLYSM und VADER die Stadthalle, die Wiedergeburt soll am 5. und 6. Oktober 2018 steigen.



Festivaltickets, Tickets für die Schlafhalle und Campingtickets gibt es ab sofort hier, weitere Infos auf der Facebook-Seite des Festivals.