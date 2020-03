Wer helfen will: Musik und Merch auf Bandcamp kaufen

Für heute hat das Musiknetzwerk Bandcamp angekündigt, auf alle Verkaufsgebühren zu verzichten. Auf der von Bands und Labels direkt und stark genutzten Plattform halten sich Unmengen von Schätzen versteckt und sollten geborgen werden - zumeist geht das Geld, sehr oft nach dem Pay What You Want-Prinzip direkt an die Künstler.

Und gerade die brauchen gerade viel Zuspruch und handfeste messbare Unterstützung!