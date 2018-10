Wer möchte das Lied 'Play' professionell aufnehmen?

Das Lied 'Play' von Dave Grohl soll am 17. und 18. November unter professionellen Bedingungen beim "PLAY" Music Camp (by Dave Grohl) in Berlin, veranstaltet von Noisy Rooms, dem British and Irish Institute of Modern Music (BIMM) und Musikhaus Thomann, unter Anleitung von Tutoren, darunter auch Rick McPhail von Tocotronic, eingespielt werden. Dazu muss man sich mit einem kurzen Video bewerben, als Preis gibt es neben der Teilnahme auch zwei Übernachtungen. Insgesamt wreden sieben Musiker zwischen 14 und 22 Jahren gesucht. Genaue Informationen findet man auf davegrohlmusiccamp.de.

