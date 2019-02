Wer will trommeln wie das schwarzgekleidete Tier?

Das Lied 'Cry Out For A Hero', der Albumopener von "From Hell With Love", dem zweiten Album von BEAST IN BLACK gibt es jetzt als Drum-playthrough: Youtube.

Übrigens, live kann man auch dabei sein:

27.02. D Hamburg - Markthalle

28.02. D Bochum - Zeche *AUSVERKAUFT*

01.03. NL Amsterdam - Melkweg (OZ)

02.03. B Vosselaar - Biebob

03.03. F Paris - La Maroquinerie *AUSVERKAUFT*

04.03. D Frankfurt - Batschkapp

05.03. D Saarbrücken - Garage

06.03. CH Pratteln - Z7

07.03. D Nürnberg - Hirsch

08.03. D München - Backstage (Werk)

09.03. D Stuttgart - Im Wizemann *AUSVERKAUFT*

10.03. D Leipzig - Hellraiser

11.03. D Berlin - Columbia Theater

29.03. S Stockholm - Fryshuset Klubben

30.03. S Göteborg - Sticky Fingers