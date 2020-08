Willie Nile rockt wieder New York

Der Sänger, Songwriter und Rocker veröffentlicht mit schöner Regelmäßigkeit Alben, die an die guten, alten Zeiten des Rock 'n' Roll erinnern. Seine neueste Scheibe heißt "New York At Night" und enthält den Song "New York Is Rockin'":

Das Album kann im Shop des Künstlers erworben werden, als Download, CD oder, ganz stilecht, auch auf Vinyl. Um das Porto erträglicher zu machen, sollte man vielleicht noch ein, zwei Scheibchen aus dem Backkatalog von Willie Nile dazunehmen.