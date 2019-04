X-ROMANCE hat ein neues Video

Das besungende Lied hört auf den Namen 'Lonely' und stammt von dem am 25. Mai erscheinenden Album "Voices From The Past" der Schweden: Youtube.

Hier ist die Trackliste:

1. Lonely

2. Bad Connection

3. Over And Over

4. You And I

5. Total Madness

6. Straight Through Your Heart

7. Temporary Love

8. Pushing On

9. Somebody Out There

10. Departure