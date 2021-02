XEPER: Komplettes Album

Die international besetzte Black-Metal-Band XEPER hat bei Youtube ihr neues Album "Ad Numen Satanae" als Stream eingestellt. Das vierte Album der 2007 in Treviso gegründeten Band wird am 26.02.2021 via Soulseller Records erscheinen. Die Vinyl-Version des Albums ist für den 07.05.2021 angekündigt.



Die Tracklist liest sich so:

1. Fiat Interitus

2. The Hidden Genesis

3. Under The Will Of Satan

4. Riding The Spiral Of Lilith

5. Purity And Death

6. Snake That Brought The Flame

7. Ad Numen Satanae

