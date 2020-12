XEPER kündigt neues Album an

Die von dem italienischen Gitarrist Guh Lu 2007 ins Leben gerufene Black-Metal-Band XEPER kündigt für den 26.02.2021 die Veröffentlichung ihres vierten Albums "Ad Numen Satanae" an. Die Truppe, in der sich neben ihrem auch bei GORGOROTH aktiven Gründer weitere bekannte Akteure wie V. Einride (Whoredom Rife), Maelstrom (Vltimas, ex-Mayhem), Mantus (Patria) und andere versammeln, hat nun den ersten Song der Scheibe mit dem Titel 'The Hidden Genesis' zum Streamen ins Netz gestellt.

Insgesamt umfasst das kommende Album die folgenden sieben Tracks:

1. Fiat Interitus

2. The Hidden Genesis

3. Under The Will Of Satan

4. Riding The Spiral Of Lilith

5. Purity And Death

6. Snake That Brought The Flame

7. Ad Numen Satanae