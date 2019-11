XIV Dark Centuries: Neues Album

Die in Thüringen beheimatete Pagan-Metal-Band XIV Dark Centuries wird am 28.02.2020 ihr neues Album "Waldvolk" veröffentlichen. Auf dem Werk, welches via Einheit Produktionen erscheint, sind sieben neue sowie drei bereits bekannte Lieder der Band in neuem Klanggewand enthalten.



Das Album erscheint als Digi-Pack-CD, handnummerierte LP und als Download. Außerdem wird eine limitierte Auflage der CD in einer Spezial Holzbox Edition mit einigen Extras erhältlich sein.



Die Tracklist liest sich so:

01 Heimwaerts

02 Skogafulka

03 Svava

04 Firratan

05 Atme den Wald

06 Ich bin das Feuer

07 Sunna

08 Julenzeit

09 Runibergun

10 Bragarful

11 Nott

Quelle: Einheit Produktionen Redakteur: Swen Reuter Tags: xiv dark centuries waldvolk pagan metal thueringen