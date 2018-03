Das Trio aus Oregon, zwischendurch mal aufgelöst und wieder zusammengefunden, wird am 08.06.2018 das achte Album "Our Raw Heart" veröffentlichen und damit das erste Mal auf dem Geschmackslabel Relapse Records. Vor kurzem, im Dezember 2017 hatte das Label bereits das Album "The Great Cessation" wiederveröffentlicht.

Quelle: Relapse Records Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: yob doom neues album juni 2018 relapse records