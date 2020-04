YOUR LAST WISH mit Liveclip

In der gegenwärtigen Situation der coronabedingten Konzertausfälle hat die kanadische Death-Thrash-Kapelle YOUR LAST WISH einen Liveclip zu 'Pandore' von einem vor etwa einem Monat stattgefundenen Auftritt bei YouTube veröffentlicht. Derzeit ist die Band mit ihrem aktuellen Album "Eradicate" am Start.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: your last wish pandore liveclip eradicate