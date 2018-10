Y&T - Daten der Europatournee 2019

Die US-Westcoast-Hardrocker Y&T um Sänger und Gitarrist Dave Meniketti haben die Daten für ihre Europatournee im kommenden Jahr 2019 bekannt gegeben, die wie folgt lauten:



Sept 26 Razzmatazz 2, Barcelona, Spain

Sept 27 Burlatako Udala / Ayuntamiento de Burlada, Pamplona, Spain

Sept 28 BUT, Madrid, Spain

Oct 3 Hedon Zwolle, Zwolle, Netherlands

Oct 4 Boerderij Cultuurpodium, Zoetermeer, Netherlands

Oct 5 De Pul Uden, Uden, Netherlands

Oct 9 Rockefeller Music Hall, Oslo, Norway

Oct 11 Kulturbolaget, Malmö, Sweden

Oct 12 Sticky Fingers // Göteborg, Sweden

Oct 13 Södra Teatern Kägelbanan, Stockholm, Sweden

Oct 16 Downtown Bluesclub, Hamburg, Germany

Oct 18 BLUES GARAGE, Isernhagen, Germany

Oct 19 Colos-Saal Aschaffenburg, Germany

Oct 20 Der Hirsch, Nürnberg, Germany

Oct 22 Riffelhof Burgrieden, Germany

Oct 25 Le Forum de Vauréal, France

Oct 26 Wilde Westen, Kortrijk, Belgium

Oct 30 The Brook, Southampton, UK

Nov 1 The Robin 2, Bilston, UK

Nov 2 O2 Academy Islington, UK

Nov 3 Tramshed Cardiff, Wales, UK

Nov 7 The Garage, Scotland, UK

Nov 8 O2 Academy Newcastle, UK

Nov 9 ROCK CITY, UK

Nov10 The Picturedrome, Holmfirth, UK

