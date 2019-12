Z-LOT-Z: Gesammelte Werke als Doppel-CD

Die ersten beiden Demos dieser Formation aus Houston, Texas gelten als gesuchte Sammler-Stücke und auch das Debütalbum "Tearing At Your Mind" aus dem Jahr 1995 ist wohl nicht auf jedem Platten-Flohmarkt zu finden. Das gilt auch für die zweite Scheibe "Soul Existence", die 1998 immerhin über ein Label (Nightmare Records) aufgelegt wurde.

Da sich Z-LOT-Z danach mehr oder weniger sang- und klanglos aus der Szene verabschiedet hat und einige der Bandmitglieder erst 2005 als KRUCIBLE wieder in Erscheinung getreten sind, gilt die Band bis heute als als Liebhaber- und Spezialisten-Thema.

Alle, die sich zu jenen zählen möchten, haben das Glück, dass es demnächst so einfach wird wie nie zuvor sich das Werk und Wirken der im melodischen Progressive / Power Metal tätigen Herrschaften zu eigen zu machen. Schließlich wird das auf derlei Veröffentlichungen spezialisierte griechische Label Arkeyn Steel Records am 17. Januar 2020 "Anthology: Power Of One" veröffentlichen.

Diese (auf 500 Exemplare limitierte und handnumerierte) Doppel-CD wird neben den Songs der beiden Alben auch Material der erwähnten Demos sowie Live-Mitschnitte enthalten. Konkret sieht die Tracklist so aus:

Disc I

1. Tearing At Your Mind

2. Power Of One

3. Follow Me

4. In The Morning

5. Living For Today

6. Loaded Gun

7. Eye Of The Beholder

8. Six Feet Under

9. Lonely Is The Hunter

10. Who's The Believer?

11. Road To Nowhere

12. Stay Alive

13. Shelter

14. The Shadow

15. In My Heart

Disc II

1. Who Am I?

2. Stomachache

3. Whirlwind

4. Remember

5. M.P.Y.P.

6. I Want Out

7. Spinning My Wheels

8. Sanctimony

9. Family Ties

10. Why?

11. The Shadow (Live)

12. Shelter (Acoustic Live)

'The Shadow' und 'Follow Me' gibt es als Vorgeschmack (oder zur Erinnerung, oder auch als Erstkontakt, oder...) zudem bereits im Netz zu hören:

