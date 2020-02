ZOODRAKE: Debütalbum

ZOODRAKE ist das neue Projekt von Sänger und Produzent Hilton Theissen. Am 27.03.2020 erscheint nun das Debütalbum "purified" via Elektrofish / Believe. Im Vorfeld wurden bereits die zwei Singles 'sent to you' und "our light" veröffentlicht.



Die 10 Titel werden 2020 zusammen mit einigen Song-Interpretationen von Hiltons ehemaliger Band SEADRAKE und seiner alten Stammformation AKANOID auf Tour präsentiert.



Die Tracklist liest sich so:

01 upgrade

02 death bloom

03 lasting

04 our light

05 for a while

06 faster

07 sent to you

08 fear

09 solitude (you will)

10 I am the Drake

