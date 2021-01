ZURIAAKE: Livevideo vom Konzert am 12.12.2020 in Tianjin, China veröffentlicht

Keine Livekonzerte in diesem Winter? Nicht ganz, denn das Label Season of Mist hat gestern einen Mitschnitt des im Dezember in China stattgefundenen Konzertes der atmosphärischen Black Metal Band ZURIAAKE veröffentlicht. In dem Livevideo gibt es 'Rites Of Spectral Filth" zu hören.

Quelle: YouTube Redakteur: Susanne Schaarschmidt Tags: zuriaake season of mist rites of spectral filth live konzert 2020 tianjin black metal