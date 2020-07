Zwei Outdoor-Konzerte in Bielefeld

So langsam geht es wieder los mit Live-Musik, wenn auch in kleinerem Rahmen und natürlich unter Beachtung der Abstandsregeln. An diesen beiden Terminen wird auf der Open-Air-Bühne vor dem Studio von Kanal-21.tv auf dem GAB-Gelände gerockt (Meisenstraße 65, 33607 Bielefeld):

25.07.2020, 18 Uhr: Metalmind (Heavy Metal) / Pandorium (Technical Thrash Metal)

01.08.2020, 18 Uhr: Dust (Doom Metal) / Hovercraft Hammerfist (Doom/Sludge)

Es werden maximal 99 Zuschauer zugelassen und Tickets gibt es für 10 Euro auf www.kulturoeffner.de. Beide Konzerte werden auch online über www.kanal-21.tv/live-stream live übertragen.