Zwei neue EPs von SLEEPING IN TRAFFIC

Nicht eine, sondern gleich zwei neue EPs hat die Prog-Metal-Gruppe SLEEPING IN TRAFFIC für den 27. September angekündigt. "That Which Saves Us" und "That Which Destroys Us" sollen den Titeln entsprechend verschiedene Aspekte der Musik der Band aus Kanada repräsentieren. Interessierte können schon mal bei YouTube in den Audioclip von 'Exoplanets' aus "That Which Saves Us" reinhören.





