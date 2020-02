Zweite Single von BENEVOLENT LIKE QUIETUS

'The Rise And The Fall' ist die zweite Single aus dem demnächst erscheinenden Album "Kill The Bliss" der Goth-Metal-Gruppe BENEVOLENT LIKE QUIETUS aus Kanada. Bei YouTube ist ein Textclip zum dem Stück online.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: benevolent like quietus the rise and the fall kill the bliss