ÁRSTÍÐIR: Neues Album

Die islńndische Band ┴RST═đIR wird Ende 22.Juni ihr neues und viertes Album "Nivalis" via Seasons Of Mist/ Soulfood ver÷ffentlichen.



Mit dem Video zum Song 'While This Way' gibt es einen ersten Eindruck.

