rock.kitchen - Udo Dirkschneider haut Rockstars in die Pfanne

Wer glaubte, dass Udo Dirkschneider nach dem Ende seiner "Farewell To ACCEPT"-Tour auf Sparflamme kochen würde, sieht sich nun getäuscht, denn der Solinger wird nicht nur bald sein neues Album "Steel Factory" veröffentlichen, sondern auchab dem 06.09. jeden Donnerstag um 23:15 Uhr auf DMAX eine Fernsehsendung namens "rock.kitchen" moderieren, bei der er unter anderem Musiker von APOCALYPTICA, IN EXTREMO, SABATON oder POWERWOLF zu Gesprächen beim und übers Essen begrüßen wird. Unterstützt von einem Profikoch sollen dort von Udo und seinen Gästen deren Lieblingsrezepte nachgekocht werden, während man über alles mögliche quatscht und eine ominöse Weißbier-Challenge den Gästen aufgebürdet wird. Wer mehr dazu wissen will, der sollte im September einschalten, wenn "rock.kitchen" an den Start geht.

