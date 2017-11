(How To Live) As Ghosts

Feiner Alternative Rock mit Metalanleihen.

Das ist mal eine ungewöhnliche Geschichte: Da steigen zwei der wichtigsten Musiker einer Band aus, der Rest der Buben veröffentlicht noch ein Album, dass sie prophetisch "From Birth To Burial" benennen und als Schlussstrich betrachten, doch dann kehren die beiden verlorenen Söhne in den Schoß der Familie zurück und alles ist wieder gut. So geschehen im 10 YEARS-Camp. Brian Vodinh und Matt Wantland sind wieder da und die Band macht da weiter, wo sie... na ja, eigentlich haben sie ja gar nicht aufgehört. Stilistisch war der Vorgänger auch nicht viel anders, wie ich mich im Rahmen der Recherchen für dieses Album, da mir 10 YEARS tatsächlich kein Begriff war, überzeugen konnte, und wirkte vor allem dadurch, dass Sänger Jesse Hasek weiter dabei war, nicht wie ein Bruch.

Warum wurden also die beiden Gitarristen überhaupt zurückgeholt? Ganz einfach: Zusammen sind die besser und 10 YEARS noch zwingender. Der moderne Alternative Rock mit gelegentlichen metallischen Ausbrüchen wirkt auf "(How To Live) As Ghosts" reif und doch frisch. Elf Lieder lang rockt die Band im kalkulierten Radioformat von drei bis vier Minuten mit großen Melodien wie im Opener 'The Messenger', der Single 'Novocaine' oder den Albumhighlights 'Burnout', 'Ghosts', 'Blood Red Sky' und 'Lucky You' direkt ins Ohr und schafft die Albumdistanz ohne Abnutzungserscheinungen auf so hohem Niveau, dass ein Griff zur "Repeat"-Taste reflexartig erfolgt.

10 YEARS ist im Grunde eine Band des Zeitgeistes, deren Musik sich einreiht in die vibrierende Alterative-Szene mit Melodie und klarem, aber mit seinem Timbre auch zerbrechlich wirkenden Sänger Hasek. Nur schafft sie es seit beinahe zwanzig Jahren, starke Alben zu veröffentlichen, sodass es mir immer schwerer fällt, sie als "modern" zu betiteln. 10 YEARS ist daher eher moderne Klassik im Alternative, hat den eigenen Stil gefestigt und mit "(How To Live) As Ghosts" einer Frischzellenkur unterzogen, die uneingeschränkt zu empfehlen ist. Ich habe in Sachen Alternative Rock zuletzt zu sehr nach Australien geschielt, es wird wohl Zeit, mal wieder den Kopf gen Atlantik zu wenden. Wenn es da noch weitere so großartige Releases gibt wie"(How To Live) As Ghosts" habe ich Angst, sonst etwas zu verpassen.

In der Zwischenzeit genieße ich das neue 10 YEARS-Album und würde selbiges auch allen mit einem Faible für Alternative mit großen Gesangsmelodien ans Herz legen. Ich begebe mich jetzt mal auf die Spur der anderen 10 YEARS-Alben, aber ihr könnt ja wie ich einmal mit diesem Werk beginnen.