Schrullige Eiszapfen

Hm, Bands mit Zahlen sind mir immer erstmal suspekt. Bei manchen gibt es aber Lesetricks, die Fans und Insider kennen. "35007" etwa spricht man "Loose" aus. Na, wer weiß warum? Was es mit 1476 auf sich hat, hat sich mir allerdings noch nicht erschlossen. Auch mit der Musik klarzukommen, ist erstmal ein Geduldsspiel. Nicht, weil sie allzu experimentell wäre, sondern eher, weil nicht klar ist, wohin sie den Hörer eigentlich führen will. Akustik-Gitarren und verträumter Gesang lassen zunächst eine typische Prophecy-Band vermuten, doch da entlädt sich beim zweiten Song auf einmal unvermittelt eine Punk-Eruption. Aber Punk mag ich doch gar nicht!? Doch stopp, 1476 mischt da ganz geschickt schwarzmetallisches Strumming und entsprechende kalte Melodien mit ein, was durchaus einen interessanten Mix hermacht, zumal der shoutende Gesang wiederum etwas Post-punkiges an sich hat.



Diese etwas skurrile und leicht schrullige Mischung aus Punk, (Black-)Metal und Art Rock zieht sich durch das ganze Album, wobei die ruhigen Parts immer etwas dümpeln. Es war schon bei TIAMAT nicht gut, wenn der Sänger, der eigentlich nicht singen kann, minutenlang etwas ins Mikro haucht. Dann aber gibt es wiederum bockstarke Eiszapfen-Songs mit warmen Melodien, wie 'Winter Of Wolves' oder 'Our Ice Age', aus denen mit guter Promotion sogar kleine Hits à la ANATHEMAs 'Fragile Dreams' werden könnten. Diese sind aber leider erst am Ende platziert und bis dahin muss man auch schonmal die ein oder andere Klippe umschiffen und eher eintönige Eiswüsten durchwandern. Das kann auch Spaß machen, ist aber nichts für jeden Tag.



Einen Bonus gibt es für das stimmungsvolle Cover. Ich liebe einfach Leuchttürme, und im Winter könnte die Stimmung der Musik auch noch besser wirken. Ich empfehle eine Hörprobe.