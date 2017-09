Dicker Shit!

Die Jungs von 1818 haben in den vergangenen beiden Jahren eine Menge ausprobiert, bevor sie sich überwinden konnten, auch eigenes Material ins Programm aufzunehmen. Coversongs zwischen Industrial und Hardrock standen bis dato auf der Tagesordnung und sollen nun von straighten Metal-Nummern abgelöst werden, die sich verstärkt an METALLICA und PANTERA orientieren.



Auff der ersten EP gibt die Truppe aus Pennsylvania dabei schon einmal eine ganz ordentliche Figur ab und schafft es nahezu spielerisch, ein paar fette Grooves auf den Teppich zu zaubern, dabei aber auch eine gwisse Einprägsamkeit einzubauen. Die Songs sind zwar keine direkten Ohrwürmer, aber etwas Klebriges ist geblieben und setzt sich zwischen den massiven Riffwänden ausreichend durch, um auch nachhaltig gespeichert zu bleiben. Mit dem ruhigen 'Yesterday Calls Me Home' beweist die Band derweil, dass nicht nur die brachialen Klänge das Repertoire bereichern, sondern auch mit etwas Zurückhaltung feine Ergebnisse erzielt werden. Und da die Überzeugungskraft hier nicht minder groß ist wie bei kompakten Geschossen der Marke 'Believe' oder 'Bastard' ist zumindest der erste Eindruck schon einmal so gut, dass man "Hiraeth" auch sofort weiterempfehlen möchte.



1818 ist noch keine ganz große Nummer, hat aber definitiv das Zeug dazu, sich langsam in den Spitzenbereich hochzuarbeiten. Handwerklich ist das neue Werk genauso überzeugend wie das eigentliche Songwriting. Sollte die Band nun auch über die komplette Distanz abräumen, wird die Band ganz schnell ihren Namen haaben!



Anspieltipps: Bastard, Yesterday Calls Me Home