Gefangen in der Zeitschleife: Die Neunziger rocken auch nach 2020 munter weiter.

Die Musik von 24/7 DIVA HEAVEN erinnert mich an meine "Sturm- und Drang"-Zeit Mitte der Neunziger Jahre: Zum Beispiel an zum Bersten volle Alternative-Rock-Discos, an Tablette mit weißem und braunem Tequila (Burps!), an überfüllte Tanzflächen, auf denen es zu 'Smells Like Teen Spirit', 'Body Count's In The House' und 'Killing In The Name' wilder abging, als bei so manchem Metal-Konzert bis März 2020; an Flanellhemden, an Jugendliche, die abgeschabte Second Hand–Klamotten schick fanden, an die Punkfrisuren der dritten und vierten Generation (unter anderem Marke "Henna - Unfall im elterlichen Badezimmer"); daran, dass nach dem Erfolg der PIXIES jede Alternative-Band, die etwas auf sich hielt, plötzlich eine Frau hinter den Bass klemmte.

Bevor ich jedoch zu sehr abschweife: Die Mucke auf dem Debütalbum "Stress" der drei Damen aus Berlin erinnert mich außerdem an die großartige Musik von Bands wie GUANO APES und DOVER (auch wenn die SpanierInnen ihr göttliches Album "The Flame" erst nach der Jahrtausendwende auf die Indie-Gemeinde losließen), von THE BREEDERS, HOLE und L7. Die drei letztgenannten bestanden fast ausschließlich aus Frauen, nur THE BREEDERS hatten/haben, denn es gibt sie wieder, einen Quoten–Mann am Schlagzeug. Und mit L7 schloss sich bereits der Kreis, mit dem ich das Review einleiten wollte: Bei jener Band handelt es sich nach eigenen Aussagen um einen Haupteinfluss von 24/7 DIVA HEAVEN.

Die drei Berlinerinnen sind politisch aktiv und gründeten in ihrer Heimatstadt die GRRRL NOISY–Bewegung, um den Austausch und die Zusammenarbeit von weiblichen und transgender Musikern und Fans zu unterstützen und um Konzerte, Jam Sessions, Videostreams und Podiums-Diskussionen zu veranstalten. In erster Linie machen die drei Damen jedoch Rockmusik, die es in sich hat! Entgegen meiner ersten Assoziationen nach Lesen des genialen Bandnamens handelt es sich glücklicherweise nicht um Teenie-Pop oder MÖTLEY CRÜE–Coverversionen (Spaß!), sondern um einen Bastard aus Punk-, Noise- und Alternative-Rock.

Nach der Debut EP "Superslide" im Jahr 2018 machten die Damen von 24/7 DIVA HEAVEN vor allem durch ihre vielen energiegeladenen Shows in Berlin und Umgebung auf sich aufmerksam. Einen Eindruck der Power, zu deren Wiedergabe die drei Frauen auf der Bühne in der Lage sind, vermittelt sehr gut ihr viertelstündiger Live-Session-Beitrag zum 2020 zwangsläufig online ohne anwesendes Publikum ausgetragenen Festival "Pop–Kultur", den man sich auf YouTube zu Gemüte führen kann. Hier wurden bereits zwei Tracks des neuen Albums "Stress" vorgetragen, 'J. T.' sowie 'Bitter Lollipop', die beide zu den nicht wenigen Hit-Kandidaten des Albums gehören. Melodiöse, knackig voranpreschende und richtig gut gesungene Rocknummern, die definitiv Lust auf mehr machen!

Karo Paschedag am Bass, Mary Westphal am Schlagzeug und Katharina Ott-Alavi mit Stimme und Gitarre haben gemeinsam ein wirklich rundum gelungenes Alternative-Album aufgenommen. Mit 39 Minuten und ihren 11 Liedern ist die Platte nicht zu kurz, nicht zu lang und schafft es mit jedem Song, den Connaisseur der oben genannten Schnittmenge alternativer Musikstile vortrefflich abzuholen. Meine weiteren Anspiel-Tipps, neben den bereits genannten, sind der einprägsame Opener 'Potface' mit seiner süchtig machenden Hookline, das geradeaus rockende 'Head On Collision', das von Gang-Shouts verzierte 'Death To' sowie die knarzende, fast anachronistisch tönende, stark an PIXIES und THE BREEDERS erinnernde Rock-Ballade 'Everyman'.

Luft nach oben bleibt den Musikerinnen auf zukünftigen Tonträgern sicherlich noch bezüglich der Gitarrenarbeit und des Ideenreichtums, die Arrangements und kompositorischen Spielereien betreffend. Man darf unbedingt gespannt sein, was von den Dreien in den nächsten Jahren nachkommen wird und wie sie sich weiterhin musikalisch entwickeln. Ich freue mich schon darauf, 24/7 DIVA HEAVEN nach der Corona-Krise einmal live zu sehen, sobald sich mir die Möglichkeit dazu bietet.