Dreckig wie eh und je, leider aber nur über die kurze Distanz

Kaum minder heavy, schon mal gar nicht weniger verrückt, und mindestens genauso dreckig und verroht wie im vorangegangenen Jahr ist sie, die neue EP der 30.000 MONKIES. Die Belgier fassen sich in den vier Stücken von "STARRRRRRRRING" zwar relativ kurz und haben eigentlich nur zwei echte Sludge-Brecher im Programm, doch die haben es mal wieder richtig in sich und bestätigen die Benelux-Eigenbrödler ein weiteres Mal in ihrem Tun.



Konträr hierzu beweist die Band mal wieder ein feines Gespür für eigenwilligen Humor, den man schon mit Blick auf die Songtitel sofort erkennt. 'Orlando Doom' und 'Keanu Riffs', die beiden Protagonisten der neuen EP, haben mit Hollywoods Glanz und Glorie aber wenig am Hut, sondern entpuppen sich gewohntermaßen als ultrafiese Doom-Walzen, in denen 30.000 MONKIES einmal mehr die Vorlieben für EYEHATEGOD und SOYLENT GREEN auslebt. Und vor diesen beiden Sludge-Monstern muss sich die Band ja schon längst nicht mehr verstecken.

Trotzdem bleibt ein dezent fader Beigeschmack, weil "STARRRRRRRRING" eigentlich genau in jenem Moment abschließt, in dem die Platte so richtig ins Rollen geraten ist. Man hätte jedenfalls nichts dagegen gehabt, wenn die Jungs den Moloch, den sie hier kreiert haben, noch weiter aufgerissen hätten, damit das pechschwarze Etwas im 30.000 MONKIES-Sound noch größere Bahnen hätte ziehen können.

Sei's drum: Fans werden auf keinen Fall enttäuscht und erleben die Belgier auch diesmal wieder in Höchstform. Aber eben auch nur in Teilzeit...



Anspieltipps: Orlando Doom, Keanu Riffs