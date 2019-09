It's A Murder

Wenn Fusion Richtung Pop schielt.

Die Band 3 CROWS ist das Kind von Gitarrist Brett Garsed, einem australischen Gitarristen, der bereits mit John Farnham und Derek Sherinian gespielt hat, und Bassist Chris Buck, der in der Progszene kein Unbekannter ist. Vor sechs Jahren erschien das Debütalbum von 3 CROWS, bei dem noch Virgil Donatti am Schlagzeug agierte. Jetzt wurde letzerer durch Marco Minnemann ersetzt, allerdings ist "It's A Murder" mein Erstkontakt mit der Band und nach dem Namedropping, das ich bisher betrieben habe, schreckt mich der Titelsong erst einmal auf. Das ist ja nur leicht verschwurbelter Hard Rock!

Tatsächlich kann 'It's A Murder' als Mischung aus Fusion und KING'S X mit Pop-Appeal durchgehen, setzt auch proggige Akzente, lässt die Slide-Gitarre jaulen und schiebt auch mal den Bass ins Rampenlicht. Dann kommt 'Raven's Way' und mischt wieder Prog und Fusion mit einer funkigen Gitarre, bevor es mit 'Islave' wirklich jazzig wird. Was habe ich mir denn da eingehandelt?

Jetzt, einige Zeit und diverse Durchgänge später, kann ich behaupten, dass "It's A Murder" in seiner Diversität zwar kalkuliert wirkt, aber durchgehend starke Musik enthält, die manchmal einen spontanen Eindruck macht und Spielfreude verströmt. Die Musiker sind absolute Könner, der Gesang dagegen tritt etwas in den Hintergrund und kann auch tatsächlich das instrumentale Niveau nicht erreichen, trotzdem geht auch hier der Daumen hoch.

Progger finden etwas, Rocker finden etwas, aber ich würde die Band dennoch weiterhin in jazzigen Gefilden verorten, wofür die drei Herren ein schönes Gespür haben und nicht zu sehr die Bodenhaftung verlieren. Das Album ist empfehlenswert und vermischt Easy-Listening-Stücke, gefühlvolle Solopassagen und akustische Achterbahnfahrten zu vierzig Minuten für den Fusion-Freund. Eine eng gesteckte Zielgruppe, aber die sollte mal reinhören.

Anspieltipps: 'Islave' und 'Tres Quervos'.