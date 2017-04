Kleine ARCH ENEMY?

Manche finden diesen trocknen, komprimierten Sound zeitgemäßer Metal-Produktionen ja doof, weil zu klinisch und wenig dynamisch, aber bei 5RAND drückt er schon gewaltig aus den Boxen! 5RAND ist eine junge Band aus Rom und hat - wie es in diesen Zeiten nicht unüblich ist - eine Dame am Mikro. Ganz in der Tradition von ARCH ENEMY oder THE AGONIST darf die attraktive Blondine aus vollem Rohr ins Mikro growlen und macht damit keine allzu schlechte Figur. Besser gefallen mir hier aber die fast schon poppigen, smart ins Ohr schleichenden Refrains. 'Erase', 'Paint The Pain', ja das hat Hand und Fuß, zumal die Band auch im Instrumental-Bereich punkten kann. Unvermeidbar ist es bei dieser Musik, hin und wieder mal ein altes SLAYER-, MACHINE HEAD- oder PANTEA-Riff zu recyceln oder umzuschreiben, aber so lang es schneidet und bollert ist das schon okay.



Leider bietet 5RAND keinerlei Alternative zu ihren Songwriting-Schema, und wenn dann hin und wieder mal ein Refrain nicht ganz knallt, wird die Musik zu schnell eintönig. Hier sollte die Band unbedingt noch ein wenig arbeiten, will man im Fahrwasser von ARCH ENEMY und Konsorten erfolgreich sein. Von Potential her und auch rein optisch haut das schon ganz gut hin.