Ein Schritt in Richtung Eigenständigkeit

In zwölf Jahren Bandexistenz konnte sich diese Formation aus Barcelona durch unzählige Tourneen, Einzelshows und Festival-Auftritte als Fixstern in der Szene etablieren. Dennoch wurde 77 bislang in erster Linie auf die Referenz AC/DC reduziert. Das war zwar von den Jungs durchaus geplant (der Bandname ist vom Erscheinungsjahr von "Let There Be Rock" inspiriert), der über die bisher veröffentlichten Langeisen sukzessive integrierte Versuch sich davon zumindest einigermaßen zu entfernen, wurde dagegen bisher noch nicht wirklich entsprechend zur Kenntnis genommen. Daran sollte sich mit "Bright Gloom" endgültig etwas ändern.



So kredenzt das Quartett sein bislang definitiv vielschichtigstes Werk und zudem kommt dem Hörer eine gewaltige Dosis "Garage" aus den Boxen entgegen donnert. Der Einstieg ins Geschehen mit 'Bread & Circus' und 'Hands Up' wirkt für Bandverhältnisse sogar eher sperrig, durch die Kombination der ungestümen Vortragsweise und der rotzigen Riffs hat man den Eindruck, 77 hätte sich dieses Mal in Bezug auf die Inspirationen in der Geographie vertan und Detroit anstelle von Australien anvisiert.



Da es im weiteren Verlauf der Spielzeit immer wieder mal ein wenig melancholisch (etwa in 'Be Crucified') und nachdenklich ('Where Have They Gone' lässt von den Grundstrukturen her einen Hauch Seattle-Grunge der ersten Generation erkennen) wird, könnte man obendrein meinen, den Jungs wäre etwas widerfahren, dass ihnen die Stimmung vermiest hat.



Durchaus möglich, allerdings passt zu jener Gangart der vor allem in den eher getragenen Momenten seit Neuestem eigenwillig näselnde, bisweilen an den jungen Ozzy erinnernde Gesang von Armand Valeta ganz gut, auch wenn von der Schwere etwaiger BLACK SABBATH-Epen rein musikalisch nicht viel zu vernehmen ist. Durch diese - handwerklich wie auch soundtechnisch einwandfrei umgesetzte - Erweiterung ihres Klangspektrums sollte es für 77 zukünftig nicht mehr bei plumpen AC/DC-Vergleichen bleiben.



Ob die Formation jedoch tatsächlich als solche wahrgenommen werden wird, die bestrebt ist, sich eine eigene musikalische Identität zuzulegen, wird sich aber erst zeigen. Als absolut kontraproduktiv dafür wird sich nämlich der Hit des Albums schlechthin erweisen. Für 'Who's Fighting Who' ist 77 nämlich neben der Chance auf einen Charteinstieg und etwaiges Radio-Airplay nämlich ein zustimmendes Nicken von Bon Scott und Malcolm Young sicher.