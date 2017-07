Keine Eintagsfliege!

Prinzipiell sind die 8KIDS eine Band, um die herum man schnell einen riesigen Hype starten könnte. Das Material der ersten EP wurde von der breiten Masse der Hardcore-liebenden Kids wunderbar aufgenommen, die deutschen Texte mit ihren vielen emotionalen Inhalten hielten der Hörerschaft den eigenen Spiegel souverän entgegen, und da die Nummern von "Dämonen" durchweg melodisch und eingängig waren, konnte man die Urheber auch als hitproduzierende Songwriter feiern.

Nun folgt mit "Denen die wir waren" die erste Full-Length, und die Frage nach dem potenziellen Hype drängt sich ein weiteres mal auf - denn ganz klar: Das Material der Jungs aus Darmstadt lässt sich garantiert verkaufen wie geschnitten Brot. Doch wirklich beeindrucken lassen haben sich die Musiker von den Vorschusslorbeeren nicht, sondern konsequent dort weitergearbeitet, wo man im letzten Jahr aufgehört hatte. Die Melodien bleiben als breites Potpourri erhalten, Hits gibt es auch diesmal zuhauf, hier und dort strahlt auch mal eine Pop-affine Note heraus, doch im Großen und Ganzen lebt auch "Denen die wir waren" von unbändiger Energie und einer enorm wuchtigen Ausstrahlung.

Frontmann Jonas Jakob hat derweil noch einmal an sich gearbeitet und ist in seiner Performance noch leidenschaftlicher unterwegs als auf der EP. Vor allem in den ruhigen Passagen kann er seine Qualitäten besser ausspielen, wohingegen die Shouts schon im vergangenen Jahr ein Qualitätsmerkmal der 8KIDS waren. Was man einzig und alleine bemängeln könnte, wäre der Umstand, dass die neuen Songs ab einem gewissen Punkt vorhersehbar werden. Die Band hat in ihren kompositorischen Strukturen ein eingeschränktes Repertoire und muss auf echte Überraschungseffekte folgerichtig auch verzichten. Doch das ist am Ende weniger störend - zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Denn "Denen die wir waren" ist ein feines Album - ein Album, das sicher von sich reden machen wird und das - ganz wichtig - keinen Hype braucht, um sein Zielgruppe zu erreichen!

Anspieltipps: Zerbrechen, Kamintrophäe, Bordsteinrand