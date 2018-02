Kitschig, aufgebläht, langatmig - nicht die besten Attribute für den erfolgsverwöhnten ASP-Kader

Vielleicht wäre es mal ganz gut und irgendwie auch kurativ, würde sich ASP nicht jedes Jahr wieder mit neuem Material melden und sich stattdessen lieber noch einmal auf die Feinarbeit der einzelnen Releases konzentrieren. Im Grunde genommen hat jeder Jahrgang nämlich auch eine Veröffentlichung jedweder Art erhalten, und gerade zuletzt war die Qualität doch sehr schwankend - mit dem vorläufigen Tiefpunkt "Zutiefst"!



Nun sind ASP-Alben sicherlich dafür bekannt, vom Pomp getragen und vom Kitsch gefüllt zu werden, doch trotz einzelner kleiner Highlights ist die Summe der eher schwer erträglichen Tracks auf dem neuen Album derart groß, dass selbst treue Befürworter des erfolgreichen Gothic-Projekts zugestehen müssen, dass man den Bogen auf "Zutiefst" überspannt hat. Doch nicht nur der fast schon märchenhaft inszenierte Pop-Sound der neuen Scheibe stößt bitter auf; auch die ziemlich müden Hooklines der meisten Tracks sind eine Enttäuschung, dicht gefolgt von der mangelhaften Ideenvielfalt, mit der hier immerhin 84 Minuten neues Material gefüllt werden sollen. Wenn wir bei ASP von einem der entscheidenden und wichtigsten Acts des internationalen Gothic-Marktes reden, dann kann er diesen Status in den 13 neuen Stücken jedenfalls nicht untermauern!



Zumindest bleiben zuletzt doch noch einige erwähnenswerte Passagen, so zum Beispiel das aggressivere 'Sog' oder das epische 'Abyssus 1', mit denen sich ASP für einen Moment wieder kreativ behaupten kann. In der Gesamtbetrachtung sind dies jedoch leider nur Fußnoten einer zähen, schlussendlich erschreckend langatmigen Platte - vielleicht der schwächsten in der Diskografie dieser Combo!



Anspieltipp: Sog