Nett und brav: Der ESC-Vertreter Ungarns

Eigentlich haben die Jungs von AWS ihren nach wie vor aktuellen Silberling bereits 2016 erstveröffentlicht. Da die Band jedoch für die Teilnahme bem Eurovision Song Contest vorgeschlagen und schließlich auch ausgewählt wurde, erfreut sich "Kint A Vízböl" dieser Tage auch noch einmal einer internationalen Vermarktung - leider jedoch ohne den entsprechenden Erfolg, denn in der Endabrechnung des großen Pop-Events in Lissabon belegten die Ungarn nur den 21. Platz.

Dabei hat ihr Material eigentlich alles, was es für den kommerziellen Durchbruch braucht: eingängige Melodien, eine klare, landestypische Prägung, nette Gesangsharmonien und auch einen anständigen Groove, der dem Material dann auch die zeitweilige Emo-Färbung nimmt. Doch am Ende dürfte es wohl die fehlende Credibility bei der (Pop-)Masse sowie die vielleicht etwas zu beliebige Gestaltung der Songs gewesen sein, die verhindert hat, dass AWS auch über die Landesgrenzen hinaus bestehende Trümpfe ausspielen konnte. Außerhalb Ungarns hat sich die letzte Platte jedenfalls nicht gut verkauft, wahrscheinlich genau deswegen, weil die Eigenheiten abseits der Landessprache mit der Lupe gesucht werden müssen und ein paar angenehme Melodien und beschwingte Rhythmen alleine nicht mehr ausreichen, um den alternativen Markt zu knacken.

So bleibt "Kint A Vízböl" am Ende lediglich eine gute Platte mit diversen Mainstream-tauglichen Modern-Metal-Songs, die aufgrund ihrer massenkompatiblen Haltung im eigenen Genre aber schnell an Grenzen stößt - denn nur gut zu sein, ist heuer längst nicht mehr genug. Wählen wir daher zum Schluss auch die charmantere Ausführung: AWS ist eine gute Vertretung für Veranstaltungen wie den Eurovision Song Contest - für die Bühnen des Rock & Roll ist eine Platte wie "Kint A Vízböl" aber nicht wirklich geeignet.

Anspieltipp: Kén, Higany, Só