Frischer Wind im Post-Rock-Genre

'Burial At Sea'! Ich denke, jeder, der nur ein bisschen was für Post Rock übrig hat, wird bei diesem Titel ein besonderes Wonnegefühl spüren, denn dieser Song von MONO ist nicht nur für mich einer der ganz ganz dicken Aushängeschilder des Genres. Bitte, wer den Song nicht kennt, hole es alsbald nach! Ob sich die Liverpooler A BURIAL AT SEA allerdings nach diesem Song benannt haben, ist mir nicht klar, doch mit der Namenswahl haben sie offenbar schonmal einen Treffer bei mir gelandet. Und sonst so?



Nun, was ich hier höre, ist auf jeden Fall ein frischer Farbtupfen im Post-Rock-Einerlei, hat aber mit MONO an sich nicht viel zu tun. Doch das muß es auch nicht, denn sonst würde ich ja MONO hören. Der Hinhörer bei den Briten ist meines Erachtens der Einsatz von Hörnen, die gleich von zwei Bandmitgliedern beigetragen werden. Noch dazu ist der Post Rock der Briten die meiste Zeit nicht auf an- und abschwellende repetitive Passagen basiert, sondern begibt sich immer recht schnell in medias res. Und dies kann sich gerne auch mal in jazzige Gefilde bewegen. Natürlich zelebriert die Band auch die weit ausladenden Passagen mit den typisch flirrenden Gitarren und tieftönenden Mammut-Riffs. Aber gepaart mit einer jazzig-verspielten Leichtigkeit und ein paar experimentell-dissonanten Ansätzen - und natürlich dem Wohlklang der Hörner - erschafft man hier eine kurzweilig zu hörende Mischung.



Natürlich ist hier noch nicht alles Gold, manchmal verzettelt oder verdümpelt sich die Band ein wenig, und ein denkwürdiger Song wie der oben genannte fehlt in der Endabrechnung auch. Doch den schüttelt sich auch MONO nicht jedes Mal aus dem Ärmel. Ich sehe hier eine Band mit Zukunft und Genre-Fans, die ihre Musik mal ein bisschen anders hören wollen, sollten auf jeden Fall in dieses Debüt-Album mal hineinlauschen.