Punkrock mit neuem Label.

Romantische Zweisamkeit klingt anders - dennoch greift sich A DATE WITH MARY auf dem Debütalbum der Punkrocker "Es lebe der Paunk" Themen aus der schillernden Bandbreite des Lebens. Es geht um Liebe und Freundschaft, Verzweiflung und Hoffnung, Verlassenwerden und ein unvergleichliches Lebensgefühl von Freiheit.



Das verpacken die Jungs, die ihre Musik selbst als Paunk - eine Neuschöpfung aus Pop und Punk - beschreiben, in eingängige Melodien und straighte Musik. Ob es nun der Opener 'Alles auf Anfang ist', der augenblicklich zum Tanzen auffordert, oder das fast schon hymnische 'Stück für Stück' mit seiner klaren Botschaft an die eigenen Hörer - neue Felder erschließt sich A DATE WITH MARY lyrisch auf der ersten Platte zwar nicht, doch zeigt sich auf einer Augenhöhe mit dem Gros der Szene.



Handwerklich gut gemacht und ohne jeglichen Schnitzer, welcher den Hörgenuss verleiden könnte, verdienen sich die Rookies damit für das Album jede Menge Respekt. Leider bleibt jedoch trotz der angenehmen Gesangsstimme nicht eine Line wirklich auf Dauer im Kopf, nachhaltig ist die Musik von A DATE WITH MARY trotz aller Bemühungen nicht. Einzig und alleine der Rausschmeißer des Langspielers sei von dieser Kritik ausgenommen. 'Waiting For Summer' überrascht schließlich auf ganzer Linie und zieht beinahe kalifornische Gefühle an. Ein versöhnliches Ende.... Und vielleicht ein Ausblick darauf, zu was A DATE WITH MARY noch in Zukunft fähig sind?